У Лисичанську Луганської області під обстріл потрапило нафтове сховище. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

Інформації про постраждалих і масштаби пошкоджень наразі немає.

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“Школа, нафтове сховище, десятки будинків Сєверодонецька й Лисичанська охоплено вогнем через росіян, постраждалих і загиблих лисичан годинами неможливо було забрати з вулиць. Це наслідки ворожих дій 30 й 31 березня”, — розповів він.

Нагадаємо, в період з 24 по 29 березня російські окупаційні війська знищили шість нафтобаз на території України. Учора внаслідок ракетного удару у Дніпрі було знищено ще одну нафтобазу, ніхто з людей не постраждав.