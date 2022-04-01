В Лисичанске Луганской области под обстрел попало нефтяное хранилище. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Информации о пострадавших и масштабах повреждений пока нет.

Читайте також: За тиждень ворог знищив 6 нафтобаз в Україні

“Школа, нефтяное хранилище, десятки домов Северодонецка и Лисичанска охвачены огнем из-за россиян, пострадавших и погибших лисичан часами невозможно было унести с улиц. Это последствия враждебных действий 30 и 31 марта», – рассказал он.

Напомним, в период с 24 по 29 марта российские оккупационные войска уничтожили шесть нефтебазов на территории Украины. Вчера в результате ракетного удара в Днепре была уничтожена еще одна нефтебаза, никто из людей не пострадал.