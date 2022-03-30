В період з 24 по 29 березня російські окупаційні війська знищили шість нафтобаз на території України.

Про це свідчать заяви органів місцевого самоврядування, Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) і Генерального штабу ЗСУ.

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Зокрема, 24 березня близько 20:00 у селі Калинівці Фастівського району (Київська область) внаслідок обстрілу сталося попадання боєприпасів у нафтобазу з подальшим загорянням. Ця нафтобаза належить Західній нафтогазовій компанії (ЗНГК).

"Резервуарний парк знищено повністю. З автотранспорту у нас згоріло майже 10 одиниць техніки", – розказав журналістам "ТСН" власник нафтобази Олексій Прохоренко, зазначивши, що будівництво нафтобази обійшлось компанії в близько 10 млн дол..

"Ми мали залишки пального як нашого, так і тих, хто тут у нас його зберігав, усе це згоріло. Це, за попередніми підрахунками, я думаю, десь 6-7 млн євро", — повідомив власник нафтобази.

Ще три нафтобази зазнали ураження 26 березня. Вранці ворог обстріляв нафтобазу у селі Крячках – це у тому ж Васильківському районі Київської області, який став Фастівським. Туди прилітає вже вдруге з початку повномасштабної війни. Другу – у Дубно Рівненської області. Третю — у Львові.

"Нафтобазу у Львові, в яку напередодні вцілила ракета, було повністю зруйновано. Підрозділи ДСНС боролися з пожежою протягом усієї ночі", — повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

27 березня близько 22:00 в нафтобазу на околиці Луцька вдарила крилата ракета, випущена з території білорусі. Внаслідок цього вибухнув резервуар з нафтопродуктами. Зі слів очільника Луцької громади Ігоря Поліщука, пожежу рятувальники гасили всю ніч.

Крім цього, вчора пізно ввечері прес-центр ДСНС повідомив, що о 21:05 в одному з населених пунктів Рівненщини внаслідок ракетного удару сталася пожежа на підприємстві для зберігання пального. Розливу нафтопродуктів за межі обвалування немає. Жертв і постраждалих теж. Гасіння триває досі.

У Рівненській обласній прокуратурі зазначили, що за фактом ракетного обстрілу нафтобази розпочато розслідування.

"Ворог продовжує підступно завдавати ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру й житлові квартали українських міст. Концентрується на сховищах пального для ускладнення логістичного забезпечення й створення умов гуманітарної кризи", — зазначили в Генштабі ЗСУ.