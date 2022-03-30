В период с 24 по 29 марта российские оккупационные войска уничтожили шесть нефтебаз на территории Украины.

Об этом свидетельствуют заявления органов местного самоуправления, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Генерального штаба ВСУ.

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В частности, 24 марта около 20:00 в селе Калиновке Фастовского района (Киевская область) в результате обстрела произошло попадание боеприпасов в нефтебазу с последующим возгоранием. Эта нефтебаза принадлежит Западной нефтегазовой компании (ЗНГК).

"Резервуарный парк уничтожен полностью. Из автотранспорта у нас сгорело почти 10 единиц техники", – рассказал журналистам "ТСН" владелец нефтебазы Алексей Прохоренко, отметив, что строительство нефтебазы обошлось компании в около 10 млн. дол.

"У нас были остатки топлива как нашего, так и тех, кто здесь у нас его хранил, все это сгорело. Это, по предварительным подсчетам, я думаю, где-то 6-7 млн ​​евро", – сообщил владелец нефтебазы.

Еще три нефтебазы подверглись ударам 26 марта. Утром враг обстрелял нефтебазу в селе Крячках – это в том же Васильковском районе Киевской области, который стал Фастовским. Туда прилетает уже второй раз с начала полномасштабной войны. Вторую – в Дубно Ровненской области. Третью – во Львове.

"Нефтебаза во Львове, в которую накануне попала ракета, была полностью разрушена. Подразделения ГСЧС боролись с пожаром всю ночь", – сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

27 марта около 22:00 в нефтебазу на окраине Луцка ударила крылатая ракета, выпущенная с территории Беларуси. В результате этого взорвался резервуар с нефтепродуктами. По словам главы Луцкой общины Игоря Полищука, пожар спасатели тушили всю ночь.

Кроме этого, вчера поздно вечером пресс-центр ГСЧС сообщил, что в 21:05 в одном из населенных пунктов Ровненщины в результате ракетного удара произошел пожар на предприятии для хранения топлива. Разлива нефтепродуктов за границы обвала нет. Жертв и пострадавших тоже. Тушение продолжается до сих пор.

В Ровненской областной прокуратуре отметили, что по факту ракетного обстрела нефтебазы начато расследование.

"Враг продолжает коварно наносить ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов. Концентрируется на хранилищах топлива для усложнения логистического обеспечения и создания условий гуманитарного кризиса", – отметили в Генштабе ВСУ.