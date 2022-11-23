У Франції дозволили заправляти машини старою олією для фритюру. На першому етапі альтернативне пальне зможуть використати деякі організації.

Французький телеканал BFMTV повідомив, що влада Франції дозволила використовувати відпрацьовану олію для фритюру як альтернативу автомобільного палива. Раніше із подібною ініціативою виступила місцева партія «зелених».

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На їхню думку, рослинна сировина стане чудовою заміною дизельному паливу. Новий вид палива дозволили застосовувати у транспортних засобах корпоративних організацій та учасників автомобільних спільнот. Однак у майбутньому програму можуть розширити і приватних автовласників.

Раніше французькі сенатори відхиляли ініціативу «зеленої» партії, яка вже довгий час намагається отримати дозвіл на використання олії як альтернативу традиційному паливу. Під час чергових слухань влада вважала, що рівень забруднення від автомобілів залишається досить високим. У той же час, експерименти з відпрацьованим після фритюру маслом показали, що ситуацію можна виправити.

Рослинна олія дійсно може замінити дизель. Знизивши його в'язкість, можна повністю виключити класичне пальне. Крім того, при змішуванні рослинної олії з дизельним паливом у конструкцію двигунів не потрібно вносити змін. На першому етапі використати нове паливо дозволили на території корпоративних парків. У майбутньому «зелені» планують домогтися повсюдного застосування олії в моторах транспортних засобів.