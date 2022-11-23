Во Франции разрешили заправлять машины старым маслом для фритюра. На первом этапе альтернативное топливо могут использовать некоторые организации.

Французский телеканал BFMTV сообщил, что власти Франции разрешили использовать отработанное масло для фритюра в качестве альтернативы автомобильному топливу. Ранее с подобной инициативой выступила местная партия "зеленых".

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По их мнению, растительное сырье станет отличной заменой дизельному топливу. Новый вид топлива позволили использовать в транспортных средствах корпоративных организаций и участников автомобильных сообществ. Однако в будущем программу могут расширить и частные автовладельцы.

Ранее французские сенаторы отклоняли инициативу «зеленой» партии, уже долгое время пытающейся получить разрешение на использование масла в качестве альтернативы традиционному топливу. Во время очередных слушаний власти считали, что уровень загрязнения от автомобилей остается достаточно высоким. В то же время эксперименты с отработанным после фритюра маслом показали, что ситуацию можно исправить.

Растительное масло действительно может заменить дизель. Снизив его вязкость, можно полностью исключить классическое горючее. Кроме того, при смешивании растительного масла с дизельным топливом в конструкцию двигателей не нужно вносить изменения. На первом этапе использовать новое топливо было разрешено на территории корпоративных парков. В будущем "зеленые" планируют добиться повсеместного применения масла в моторах транспортных средств.