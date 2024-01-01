Онлайн-послуги сервісних центрів МВС будуть недоступні до 27 травня

У цей період, як інформує головний сервісний центр МВС, проводитиметься обслуговування Єдиного держреєстру транспортних засобів та Реєстру адмінправопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

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Можливі перебої в роботі сервісів у Дії та Кабінеті водія. Зокрема:

заміна посвідчення водія

перереєстрація авто

шеринг авто

бронювання номерних знаків

продовження терміну зберігання номерів

Також тимчасово припиняється укладання договорів купівлі-продажу для суб’єктів господарювання.

Сервісні центри МВС працюють у звичному режимі – всі послуги доступні офлайн.