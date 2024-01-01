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Онлайн-услуги сервисных центров МВД будут недоступны до 27 мая

С 24 по 27 мая будут проводиться технические работы – некоторые онлайн-услуги могут быть недоступны.
Онлайн-сервисы для водителей будут недоступны до 27 мая - Auto24
Евгений Гудущан
logo24 мая, 09:01
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В этот период, как информирует главный сервисный центр МВД, будет проводиться обслуживание Единого госреестра транспортных средств и Реестра админправонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

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Возможны перебои в работе сервисов в Дії и Кабинете водителя. В частности:

  • замена водительского удостоверения
  • перерегистрация авто
  • шеринг авто
  • бронирование номерных знаков
  • продление срока хранения номеров

Также временно прекращается заключение договоров купли-продажи для субъектов хозяйствования.

Сервисные центры МВД работают в обычном режиме – все услуги доступны оффлайн.

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