Онлайн-услуги сервисных центров МВД будут недоступны до 27 мая

В этот период, как информирует главный сервисный центр МВД, будет проводиться обслуживание Единого госреестра транспортных средств и Реестра админправонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

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Возможны перебои в работе сервисов в Дії и Кабинете водителя. В частности:

замена водительского удостоверения

перерегистрация авто

шеринг авто

бронирование номерных знаков

продление срока хранения номеров

Также временно прекращается заключение договоров купли-продажи для субъектов хозяйствования.

Сервисные центры МВД работают в обычном режиме – все услуги доступны оффлайн.