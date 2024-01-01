Онлайн-услуги сервисных центров МВД будут недоступны до 27 мая

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В этот период, как информирует главный сервисный центр МВД, будет проводиться обслуживание Единого госреестра транспортных средств и Реестра админправонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
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Возможны перебои в работе сервисов в Дії и Кабинете водителя. В частности:
- замена водительского удостоверения
- перерегистрация авто
- шеринг авто
- бронирование номерных знаков
- продление срока хранения номеров
Также временно прекращается заключение договоров купли-продажи для субъектов хозяйствования.
Сервисные центры МВД работают в обычном режиме – все услуги доступны оффлайн.