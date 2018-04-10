Оновлення для BMW Z4 вже не за горами, Nissan лише обіцяє випустити наступника 370Z, Toyota з Subaru також роздумують над новим купе на заміну BRZ, а Mazda вже готова "показати зуби".

Четверте покоління родстера Mazda MX-5 незабаром очікує оновлення. У ЗМІ просочилась інформація що компактний родстер матиме під капотом 2-літровий агрегат сімейства SkyActiv-G потужністю у 181 “силу”.

Цього буде достатньо для боротьби з основними конкурентами, названими вище. Особливістю спортивного родстера від Mazda завжди була не велика потужність, а вигідне співвідношення потужності до маси. Оновлена модель навряд чи додасть до нинішніх 1058 кг щось суттєве, тоді як потужність двигуна значно збільшиться.

Наразі немає інформації щодо моделі з півторалітровим двигуном – невідомо, чи отримає він додаткову потужність після оновлення. Окрім свіжого двигуна родстер Мазда матиме певне оновлення і в оснащенні, що включатиме регульовану рульову колонку, камеру заднього виду, а також допоміжну функцію для гальмівної системи, що отримала назву Smart City Braking System.

Фото: Mazda MX-5 Miata / Mazda

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