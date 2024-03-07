Оновлена Tesla Model 3 Performance може забезпечити значно більший ефект завдяки новому задньому двигуну.

Другий найбільш продаваний автомобіль Tesla в усьому світі, електричний седан Model 3, отримав деякі вкрай необхідні косметичні та механічні оновлення ще в серпні. Він став більш виточеним, отримав аеродинамічний шарм і отримав купу нових функцій. Тепер найцікавіша модель, Model 3 Performance, здається, не за горами, з власними унікальними оновленнями.

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Не дивно, що користувачі X не змогли втримати свою цікавість. Один користувач X опублікував скріншоти документу, що просочився з південнокорейського міністерства навколишнього середовища. У документі, який InsideEVs наразі не може перевірити незалежно, виявлено додавання нового заднього двигуна потужністю 412 к.с.

Based on this #Model3 #Performance leak from South Korea...

- Weight unchanged from previous LG M3P.

- 355V Nominal Voltage -> LG battery pack!

- 3D3 158kW front motor -> no change!

- 4D2 303kW (new!) -> Performance motors reached peak power at 70-75kph, this one peaks at 110kph! pic.twitter.com/1HMMK32XKJ — Julien⚡🔋🚁🌱🤘 (@eivissacopter) March 5, 2024

Якщо це доповнення дійсно відповідає дійсності, це може дати електричному седану істотно більше потужності. Є припущення, що автомобіль можуть перейменувати на Model 3 Ludicrous, але це ще належить побачити.

Попередня модель 3 Performance мала загальну вихідну потужність близько 505 к.с. Документи, що просочилися, свідчать про те, що новий задній двигун, позначений як 4D2 (відмінюється від заднього двигуна Model S Plaid 5D2), має потужність 406 к.с. Тим часом передній двигун зберігає свою потужність 211 к.с.

Ентузіасти швидко відреагували, додавши ці цифри, щоб зробити висновок, що сукупна потужність Model 3 Performance становитиме 618 к.с., що на 113 к.с. більше, ніж у попередньої моделі.

Хоча приріст потужності, безумовно, може бути суттєвим, сукупна вихідна потужність — це не просто сума вихідних потужностей окремих двигунів. Двигуни можуть мати різне передаточне число, а розподіл потужності, яким керують комп’ютери електромобілів, можна оптимізувати по-іншому. Тому наразі сприймайте точне значення потужності з недовірою.