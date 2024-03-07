Обновленная Tesla Model 3 Performance может обеспечить значительно больший эффект благодаря новому заднему двигателю.

Второй самый продаваемый автомобиль Tesla во всем мире, электрический седан Model 3, получил некоторые крайне необходимые косметические и механические обновления еще в августе. Он стал более выточенным, получил аэродинамический шарм и получил кучу новых функций. Теперь самая интересная модель, Model 3 Performance, кажется, не за горами, с собственными уникальными обновлениями.

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Неудивительно, что пользователи X не смогли удержать свое любопытство. Один пользователь X опубликовал скриншоты документа, просочившегося из южнокорейского министерства окружающей среды. В документе, который InsideEVs пока не может проверить независимо, обнаружено добавление нового заднего двигателя мощностью 412 л.с.

Основываясь на этом #Model3 #Performance утечке из Южной Кореи...

- Вес без изменений по сравнению с предыдущим LG M3P.

- номинальное напряжение 355В -> аккумуляторный блок LG!

- 3D3 158кВт передний мотор -> без изменений!

- 4D2 303kW (новый!) -> Performance моторы достигали пиковой мощности на 70-75kph, этот достигает пика на 110kph! pic.twitter.com/1HMMK32XKJ - Julien⚡🔋🚁🌱🌱🤘 (@eivissacopter) March 5, 2024

Если это дополнение действительно соответствует действительности, это может дать электрическому седану существенно больше мощности. Есть предположение, что автомобиль могут переименовать на Model 3 Ludicrous, но это еще предстоит увидеть.

Предыдущая модель 3 Performance имела общую выходную мощность около 505 л.с. Просочившиеся, документы, свидетельствуют о том, что новый задний двигатель, обозначенный как 4D2 (отменяется от заднего двигателя Model S Plaid 5D2), имеет мощность 406 л.с. Между тем передний двигатель сохраняет свою мощность 211 л.с.

Энтузиасты быстро отреагировали, добавив эти цифры, чтобы сделать вывод, что совокупная мощность Model 3 Performance составит 618 л.с., что на 113 л.с. больше, чем у предыдущей модели.

Хотя прирост мощности, безусловно, может быть существенным, совокупная выходная мощность - это не просто сумма выходных мощностей отдельных двигателей. Двигатели могут иметь разное передаточное число, а распределение мощности, которым управляют компьютеры электромобилей, можно оптимизировать по-другому. Поэтому пока воспринимайте точное значение мощности с недоверием.