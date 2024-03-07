Обновленная Tesla Model 3 Performance может обеспечить значительно больший эффект благодаря новому заднему двигателю.
Второй самый продаваемый автомобиль Tesla во всем мире, электрический седан Model 3, получил некоторые крайне необходимые косметические и механические обновления еще в августе. Он стал более выточенным, получил аэродинамический шарм и получил кучу новых функций. Теперь самая интересная модель, Model 3 Performance, кажется, не за горами, с собственными уникальными обновлениями.
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Неудивительно, что пользователи X не смогли удержать свое любопытство. Один пользователь X опубликовал скриншоты документа, просочившегося из южнокорейского министерства окружающей среды. В документе, который InsideEVs пока не может проверить независимо, обнаружено добавление нового заднего двигателя мощностью 412 л.с.
Если это дополнение действительно соответствует действительности, это может дать электрическому седану существенно больше мощности. Есть предположение, что автомобиль могут переименовать на Model 3 Ludicrous, но это еще предстоит увидеть.
Предыдущая модель 3 Performance имела общую выходную мощность около 505 л.с. Просочившиеся, документы, свидетельствуют о том, что новый задний двигатель, обозначенный как 4D2 (отменяется от заднего двигателя Model S Plaid 5D2), имеет мощность 406 л.с. Между тем передний двигатель сохраняет свою мощность 211 л.с.
Энтузиасты быстро отреагировали, добавив эти цифры, чтобы сделать вывод, что совокупная мощность Model 3 Performance составит 618 л.с., что на 113 л.с. больше, чем у предыдущей модели.
Хотя прирост мощности, безусловно, может быть существенным, совокупная выходная мощность - это не просто сумма выходных мощностей отдельных двигателей. Двигатели могут иметь разное передаточное число, а распределение мощности, которым управляют компьютеры электромобилей, можно оптимизировать по-другому. Поэтому пока воспринимайте точное значение мощности с недоверием.