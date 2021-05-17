Мінцифри презентувала масштабне оновлення "Дії", в рамках якого запустили більше ніж 10 нових електронних послуг.

Серед цікавих послуг для водіїв - електронний підпис у смартфоні, заміна водійського посвідчення й оновлений розділ "Штрафи".

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Подати заявку на нове посвідчення в "Дії" можна за кілька хвилин. Також для тих, у кого є водійське посвідчення, кожну годину "Дія" оновлюватиме розділ "Штрафи". Стануть доступними штрафи, виписані патрульними. Якщо будуть нові, то вони одразу там з'являться, а застосунок надішле сповіщення. За 5 днів до закінчення терміну оплати "Дія" нагадає про несплачений штраф, виписаний патрульним.