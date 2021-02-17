Кабінет Міністрів підтримав функцію зміни водійського посвідчення в додатку "Дія".

Зараз для замовлення нового посвічення водія у замін загубленого, викраденого, зіпсованого або втраченого можна особисто звернутись в Сервісний центр МВС, або зробити це за допомогою "кабінету водія". А нова ініціатива МВС та Мінцифри зробить таку можливість доступною у додатку "Дія".

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"Наразі Уряд підтримав ще одну спільну ініціативу МВС та Мінцифртрансформації – можливість замовити заміну посвідчення водія, як в е-кабінеті водія на сайті http://hsc.gov.ua так і в мобільному додатку "Дія". Онлайн заявка – онлайн оплата – один візит до Сервісного центру. Ще один крок до держави у смартфоні!", - повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.