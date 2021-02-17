Кабинет Министров поддержал функцию смены водительского удостоверения в приложении "Дия".

Сейчас для заказа нового водительского удостоверения взамен утерянного, похищенного, испорченного или утраченного можно лично обратиться в Сервисный центр МВД, или сделать это с помощью "кабинета водителя". А новая инициатива МВД и Минцифры сделает такую ​​возможность доступной в приложении "Дия".

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"Сейчас Правительство поддержало еще одну совместную инициативу МВД и Минцифртрансформации – возможность заказать замену водительского удостоверения, как в е-кабинете водителя на сайте http://hsc.gov.ua так и в мобильном приложении "Дия". Онлайн заявка – онлайн оплата – один визит в сервисный центр. Еще один шаг к государству в смартфоне!", – сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.