Минцифры представило масштабное обновление "Дии", в рамках которого запустили более 10 новых электронных услуг.

Среди интересных услуг для водителей – электронная подпись в смартфоне, замена водительского удостоверения и обновленный раздел "Штрафы".

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Подать заявку на новое удостоверение в "Дие" можно за несколько минут. Также для тех, у кого есть водительское удостоверение, каждый час "Дия" будет обновлять раздел "Штрафы". Станут доступными штрафы, выписанные патрульными. Если будут новые, то они сразу там появятся, а приложение отправит сообщение. За 5 дней до окончания срока оплаты "Дия" напомнит о неуплаченном штрафе, выписанном патрульным.