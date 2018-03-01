Седан та універсал отримали фейсліфтинг, а також особливу комплектацію для тих, хто любить спортивний стиль навіть у сімейних авто.

Разом з новим поколінням Ceed корейська компанія Kia привезла до Женеви посвіжівшу Optima. Наряду з зовнішніми та внутрішніми змінами, модель отримала нові варіанти двигунів.

Модифікований передній бампер автомобіля отримав збільшені отвори повітрозабірників та нові горизонтальні протитуманні фари, а решітка радіатора оновленої модлелі має хромований обідок. Ззаду помітні нові світлодіодні ліхтарі та злегка змінений бампер. Для моделі доступна нова фарба Runaway Red, а також легкосплавні диски з новим дизайном у розмірах 16, 17 та 18 дюймів.

Також цікаво: Машина часу: David Brown Speedback GT SE

Комплектація Optima GT відрізняється особливим блоком протитуманних фар, чорними дзеркалами заднього виду, подвійним вихлопом та оснащенням виключно 18-дюймовими легкосплавними дисками.

Серед найбільш помітних змін у салоні – нове кермо та матовий хром на центральній консолі. Сама приладова панель оточена новим освітленням, що ніби струмиться вниз у двері. Користувач може обрати один з шести кольорів підсвітки на свій смак у будь-який час. Шкіряна оббивка тепер доступна на стандартних автомобілях, причому моделі GT отримують двоколірну чорну та червону шкіру, або чорну шкіру з червоними контрастними акцентами.

Камера 360-градусного огляду тепер виводить на семи- або востмидюймовий екран мультимедійної системи більш чітке зображення. А спеціальні датчики у рульовому колесі контролюють стан водія, попереджуючи, у разі виявлення сонливості чи розсіяної уваги.

Дизельний 1.6 CRDi нового покоління, що Kia позначає як U3, замінив старий 1,7-літровий агрегат. Потужність U3 складає 134 к.с. і 320 Нм крутного моменту. Kia стверджує, що цей мотор більш екологічний. Ще одна новинка під капотом Optima – 178-сильний бензиновий 1.6 T-GDi з турбонаддувом, що працює у парі з семиступінчатим автоматом. Селектор режиму руху дозволяє водієві обирати між Eco, Comfort, Sport та Smart. При цьому колір підсвітки салону змінюється в залежності від обраного режиму.

У Європі автомобіль потрапить у салони дилерів у першій половині цього року, інформації щодо українських планів наразі немає.

Також цікаво: Южаніна хоче перекрити схему ввозу "евроблях"