Чотиридверне купе прибуло з підтягнутим обличчям та новим кермом.

Mercedes-Benz CLS 450 4MATIC 2021 модельного року отримав оновлення, яке надає купеподібному седану свіжого вигляду та вдосконалених технологій. Оновлена модель буде доступна у шести версіях, включаючи AMG.

Дивіться також: Електричному "Геліку" бути: Mercedes-Benz зареєстрував назву для батарейного позашляховика

Передня частина CLS 2021 року, з новими решітками радіатора та бамперами, ще сильніше виражає динамізм чотиридверного купе. У той же час, салон був модернізований додатковими комбінаціями шкіри та обробки, а також новим поколінням керма.

В лінійці моторів з’явився дизель останнього покоління з вбудованим стартером-генератором. Топове виконання моделі представлене версією Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC + лімітованої серії.

Завдяки всебічному оновленню минулого літа з апгрейдом систем допомоги у водінні, мультимедійної системи MBUX та Energizing Comfort, CLS вже був сучасним у технологічному плані.

Блакитний відтінок кузову Starling Blue Metallic автомобіля на офіційних фотографіях доданий в палітру фірмових кольорів. Для 19-дюймових коліс також доступні нові конструкції з п’ятьма здвоєнними спицями та багатоспицеві. 20-дюймові диски тепер фарбуються у кольори Tremolite Grey або High-Gloss Black.

У салоні оновленого CLS з’явилось рульове колесо з ємнісними датчиками для управління характеристиками автомобіля, а також покриття шкірою Nappa. Покупці мають розширений вибір оздоблення з коричневого горіха з відкритими порами та глянцевого сірого дерева. Вибір шкіряних оббивок поповнили двоколірні комбінації Neva Grey / Magma Grey та Sienna Brown / Black.

Дизельні мотори оновленого CLS представлені агрегатами об’ємом 1950, 1993 та 2925 кубічних сантиметрів, для версій CLS 220 d, CLS 300 d 4MATIC та CLS 400 d 4MATIC. Найменший має віддачу у 194 кінські сили, потужніший генерує 265 сил, а топовий – 330.

Бензинові версії представлені моделями CLS 350, CLS 450 4MATIC та CLS 53 4MATIC+. Останні два оснащуються 3-літровим мотором, тоді як молодшому призначений 2-літровий.

Двигуни оснащені інтегрованою м'якою гібридною системою зі стартер-генератором, який забезпечує додатковий крутний момент і потужність на старті. Силова установка проходить через дев'ятиступінчасту автоматичну коробку передач.

Перші машини прибудуть до дилерів у Європі в липні цього року. Ціни поки не оголошені.

Фото: Mercedes-Benz CLS 2021 / Daimler