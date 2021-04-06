Став відомий і час появи нової моделі в лінійці Mercedes-Benz.

Минулого року концерн Daimler офіційно оголосив наміри випустити електричний аналог свого легендарного позашляховика G-Class. При цьому, ще у 2016 році виробник зареєстрував у Євросоюзі торгову марку EQG. А нещодавно захистив патентами і назви конкретних моделей.

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До Бюро по інтелектуальної власності Євросоюзу (EUIPO) були подані заявки на реєстрацію торгових марок EQG 560 і EQG 580. Поки обидві знаходяться на розгляді. При цьому EQG був анонсований виробником у 2019 році в планах на найближчі три роки, що означає його появу не пізніше 2022 року.

Наразі відомо, що електричний позашляховик випускатимуть паралельно з класичним “Геліком”, однак не ясно, на якій базі. Приміром, електричні кросовери EQA і EQC побудовані на платформах бензинових GLA і GLC, в той час як флагманський електромобіль EQS, який представлять 15 квітня, технічно не пов'язаний ні з седаном S-класу, ні з будь-яким іншим “Мерседесом” з ДВЗ. Не виключено, що EQG розділить шасі з седанами EQS та EQE, а також кросоверами того ж класу.



Фото: Арнольд Шварценегер з виготовленим на замовлення електричним Mercedes-Benz G-Class, 2017 рік / Kreisel Electric

Провісником EQG можна вважати концепт Vision Ener-G-Force. На момент його прем’єри у 2012 році було заявлено, що він ляже в основу спадкоємця G-Class, а також поділиться окремими елементами дизайну з кросоверами GL-серії. Концепт передбачав чотиримоторну силову установку та дебют у 2025 році.

Фото: концепт Mercedes-Benz Vision Ener-G-Force / Daimler