Світова прем’єра прогресивного електричного седана відбудеться в онлайн-форматі 15 квітня, однак вже зараз про новинку відомо досить багато.

Світова онлайн-прем’єра нового EQS відбудеться 15 квітня о 19:00 за київським часом. Повністю електричний седан представницького класу обіцяє зробити “прогресивну розкіш доступною для сприйняття всіма органами чуття”.

Дивіться також: Audi показала Q4 E-Tron, який повністю розкриє 14 квітня

Світову прем'єру EQS можна буде подивитися у прямому ефірі на сайті, однак вже зараз про новинку, яка очікується на європейському ринку вже в серпні, можна розповісти чимало.

EQS є першою моделлю, що побудована на новій архітектурі для електромобілів представницького класу та класу “люкс”. Виробник повідомляє, що “завдяки унікальному сплаву технологій, дизайну, функціональності і можливостей мережевої інтеграції EQS приведе в захват і водія, і пасажирів”. Водночас, спираючись на підтримку штучного інтелекту, він полегшить повсякденне життя для водія та пасажирів у багатьох аспектах”.

Фото: тестовий прототип Mercedes-Benz EQS / Daimler

У вересні 2019 року дебютував концепт Mercedes-Benz EQS, в якому дизайнери черпали натхнення для серійної моделі. Поки що ми бачили лише затемнений силует та закамуфльований кузов електричного седана, однак за обрисами він дуже близький до концепту. Виробник назвав силует електрокара One Bow – суцільна дуга, що проходить від носа до корми. “Маючи показник коефіцієнта аеродинамічного опору Сх = 0,20, EQS задає нову висоту в області аеродинаміки для автомобілів серійного виробництва”, – повідомляє Mercedes-Benz.

Цифровий внутрішній простір EQS

Також німецький автовиробник демонстрував високотехнологічний цифровий простір EQS – велетенський гіперскрін на всю ширину салону. MBUX Hyperscreen – це плавне, без стиків, поєднання декількох дисплеїв, що разом утворюють вражаючу вигнуту смугу екрана шириною 141 см. Площа екрана, доступна для сприйняття водієм та пасажирами, складає майже 2,5 квадратних метра. Спеціальне покриття верхнього скла спрощує процесс очищення екрану MBUX Hyperscreen, а саме зігнуте скло виконане з особливо стійкого до подряпин силікату алюмінію.

На додачу до гіперскріна, власники електрокара отримають проекційний дисплей збільшеного розміру, що відповідає монітору з діагоналлю 77 дюймів.

Спеціально для автомобіля EQS був розроблений салонний парфум. Він отримав назву No.6 MOOD Linen – у назві є відсилка до 1906 року, коли з’яились найперші електромобілі – Mercédès Electrique. Крім того, салон електрокара буде захищений HEPA-фільтром (High Efficiency Particulate Air – високоефективний фільтр очищення повітря), доступним у складі опції Energizing Air Control Plus. Він здатен вловлювати більше 99,65% часточок усіх розмірів та видаляти запахи, завдяки 600 грамам активованого вугілля.

В залежності від варіанту комплектації до 350 датчиків контролюють роботу автомобіля EQS і відстежують простір навколо нього. І це навіть не рахуючи антен. Датчики вимірюють, наприклад, відстань, швидкість і прискорення, освітленість, рівень опадів і температуру, визначають зайнятість сидінь, відстежують рух повік водія і реагують на мову пасажирів. Керуватиме усією електронікою в машині 8-ядерний процесор з 24 Гб оперативної пам’яті та пропускною здатністю пам’яті оперативного пристрою у 46,4 Гб на секунду.

Акустична система об’ємного звучання Burmester для EQS нараховує 15 динаміків сумарною потужністю 710 Вт та генерує винятково виразне за своєю силою, природнє звучання. Опційно буде доступне спеціальне озвучування для електромоторів EQS, воно є інтерактивним і реагує на дюжину різних параметрів, таких як положення педалі газу, швидкість руху або рекуперація.

Силові установки Mercedes-Benz EQS

Топовою батареєю для Mercedes-Benz EQS буде блок на 108 кіловат-годин, з яким седан зможе проїхати 770 кілометрів (WLTP). Виробник повідомляє, що споживана ємність цього блоку акумуляторів становить 107,8 кіловат-години, що на 26% більше, ніж у першої серійної моделі – кросовера Mercedes-Benz EQC. Також для електрокара пропонуватиметься акумулятор на 90 кіловат-годин.

Фото: технічні деталі Mercedes-Benz EQS / Daimler

Заряджати Mercedes-Benz EQS можна буде за допомогою бортового 22-кіловатного пристрою або від швидкісних терміналів потужністю до 200 кіловат – у цьому випадку за 15 хвилин відновлюється запас енергії, достатній для пробігу в 300 кілометрів. Mercedes-Benz надаватиме гарантію на батареї на 10 років або 250 000 кілометрів пробігу.

Першими у продажу мають з’явитись дві модифікації: EQS 450+ та EQS 580 4Matic +. Молодша версія матиме 333-сильний електромотор і задній привід, потужніша запропонує двомоторне компонування з віддачею у 524 сили і повний привід. Максимальна швидкість в обох буде обмежена на позначці у 210 кілометрів на годину. Виробник також підтвердив, що у EQS буде потужна спортивна версія від AMG, за попередніми данними потужність AMG-EQS становитиме близько 600 кінських сил.