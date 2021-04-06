Мировая премьера прогрессивного электрического седана состоится в онлайн-формате 15 апреля, однако уже сейчас о новинке известно довольно много.

Мировая онлайн-премьера нового EQS состоится 15 апреля в 19:00 по киевскому времени. Полностью электрический седан представительского класса обещает сделать “прогрессивную роскошь доступной для восприятия всеми органами чувств”.

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Мировую премьеру EQS можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте, однако уже сейчас о новинке, которая ожидается на европейском рынке уже в августе, можно рассказать немало.

EQS является первой моделью, построенной на новой архитектуре для электромобилей представительского класса и класса “люкс”. Производитель сообщает, что “благодаря уникальному сплаву технологий, дизайна, функциональности и возможностей сетевой интеграции EQS приведет в восторг и водителя, и пассажиров”. В то же время, опираясь на поддержку искусственного интеллекта, он облегчит повседневную жизнь для водителя и пассажиров во многих аспектах”.

Фото: тестовий прототип Mercedes-Benz EQS / Daimler

В сентябре 2019 года дебютировал концепт Mercedes-Benz EQS, в котором дизайнеры черпали вдохновение для серийной модели. Пока мы видели лишь затемненный силуэт и закамуфлированный кузов электрического седана, однако по очертаниям он очень близок к концепту. Производитель назвал силуэт электрокара One Bow – сплошная дуга, проходящая от носа до кормы. “Имея показатель коэффициента аэродинамического сопротивления Сх = 0,20, EQS задает новую высоту в области аэродинамики для автомобилей серийного производства”, – сообщает Mercedes-Benz.

Цифровое внутреннее пространство EQS

Также немецкий автопроизводитель демонстрировал высокотехнологичное цифровое пространство EQS – гигантский гиперскрин на всю ширину салона. MBUX Hyperscreen – это плавное, без стыков, сочетание нескольких дисплеев, вместе образующих впечатляющую изогнутую полосу экрана шириной 141 см. Площадь экрана, доступная для восприятия водителем и пассажирами, составляет почти 2,5 квадратных метра. Специальное покрытие верхнего стекла упрощает процесс очистки экрана MBUX Hyperscreen, а именно изогнутое стекло выполнено из особо стойкого к царапинам силиката алюминия.

В придачу к гиперскрина, владельцы электрокара получат проекционный дисплей увеличенного размера, что соответствует монитору с диагональю 77 дюймов.

Специально для автомобиля EQS был разработан салонный парфюм. Он получил название No.6 MOOD Linen – в названии есть отсылка к 1906 году, когда появились самые первые электромобили – Mercédès Electrique. Кроме того, салон электрокара будет защищен HEPA-фильтром (High Efficiency Particulate Air – высокоэффективный фильтр очистки воздуха), доступным в составе опции Energizing Air Control Plus. Он способен улавливать более 99,65% частиц всех размеров и удалять запахи, благодаря 600 граммам активированного угля.

В зависимости от варианта комплектации до 350 датчиков контролируют работу автомобиля EQS и отслеживают пространство вокруг него. И это даже не считая антенн. Датчики измеряют, например, расстояние, скорость и ускорение, освещенность, уровень осадков и температуру, определяют занятость сидений, отслеживают движение век водителя и реагируют на язык пассажиров. Будет управлять всей электроникой в машине 8-ядерный процессор с 24 Гб оперативной памяти и пропускной способностью памяти оперативного устройства в 46,4 Гб в секунду.

Акустическая система объемного звучания Burmester для EQS насчитывает 15 динамиков суммарной мощностью 710 Вт и генерирует исключительно выразительное по своей силе, естественное звучание. Опционно будет доступно специальное озвучивание для электромоторов EQS, оно является интерактивным и реагирует на дюжину различных параметров, таких как положение педали газа, скорость движения или рекуперация.

Силовые установки Mercedes-Benz EQS

Топовой батареей для Mercedes-Benz EQS будет блок на 108 киловатт-часов, с которым седан сможет проехать 770 километров (WLTP). Производитель сообщает, что потребляемая емкость этого блока аккумуляторов составляет 107,8 киловатт-часа, что на 26% больше, чем в первой серийной модели – кроссовера Mercedes-Benz EQC. Также для электрокара будет предлагаться аккумулятор на 90 киловатт-часов.

Фото: технические детали Mercedes-Benz EQS / Daimler



Заряжать Mercedes-Benz EQS можно будет с помощью бортового 22-киловатного устройства или от скоростных терминалов мощностью до 200 киловатт – в этом случае за 15 минут восстанавливается запас энергии, достаточный для пробега в 300 километров. Mercedes-Benz будет предоставлять гарантию на батареи на 10 лет или 250 000 километров пробега.

Первыми в продаже должны появиться две модификации: EQS 450 +и EQS 580 4Matic+. Младшая версия будет иметь 333-сильный электромотор и задний привод, более мощная предложит двухмоторную компоновку с отдачей в 524 силы и полный привод. Максимальная скорость у обоих будет ограничена на отметке в 210 километров в час. Производитель также подтвердил, что у EQS будет мощная спортивная версия от AMG, по предварительным данным мощность AMG-EQS составит около 600 лошадиных сил.