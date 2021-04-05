Купеобразная версия электрического кроссовера дебютирует одновременно с Q4 E-Tron 2021.

Audi Q4 E-Tron – это более роскошная версия "народного" Volkswagen ID4. Электрокар дебютирует сразу с версией Q4 E-Torn Sportback 14 апреля.

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Внешность Q4 E-Tron на самом деле не секрет в полной мере, поскольку автопроизводитель уже демонстрировал закамуфлированные машины, а в прошлом месяце полностью раскрыл салон электрокара. К тому же, серийная модель должна быть очень близкой к прошлогоднему концепту.

Фото: Audi Q4 E-Tron Sportback Concept / Audi

Q4 E-Tron будет иметь высокотехнологичный кокпит с системой дополненной реальности Audi HUD, которая будет проектировать стрелки, точки запуска и остановки и многое другое на лобовое стекло, работая в паре с голосовым помощником.

Audi также подтвердила, что покупатели смогут выбирать традиционную, искусственную или наиболее изысканную кожу Nappa для отделки Q4 E-Tron. Последняя будет эксклюзивным материалом для машин в исполнении S Line.

Фото: официальные снимки Audi Q4 E-Tron 2021 / Audi