Купеподібна версія електричного кросовера дебютує одночасно з Q4 E-Tron 2021.

Audi Q4 E-Tron – це більш розкішна версія “народного” Volkswagen ID4. Електрокар дебютує одразу з версією Q4 E-Torn Sportback 14 квітня.

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Зовнішність Q4 E-Tron, насправді, не є таємницею в повній мірі, оскільки автовиробник вже демонстрував закамуфльовані машини, а минулого місяця повністю розкрив салон електрокара. До того ж, серійна модель має бути дуже близькою до минулорічного концепта.

Фото: Audi Q4 E-Tron Sportback Concept / Audi

Q4 E-Tron матиме високотехнологічний кокпіт з системою доповненої реальності Audi HUD, яка проектуватиме стрілки, точки запуску та зупинки та багато іншого на лобове скло, працюючи в парі з голосовим помічником.

Audi також підтвердила, що покупці зможуть обирати традиційну, штучну або найбільш вишукану шкіру Nappa для оздоблення Q4 E-Tron. Остання буде ексклюзивним матеріалом для машин у виконанні S Line.

Фотго: офіційні знімки Audi Q4 E-Tron 2021 / Audi