Базові версії електричного аналога S-Class отримають вертикально орієнтований екран мультимедійної системи, а в дорожчих буде велетенська панель на всю ширину кабіни.

15 квітня німецький автовиробник представить електричний люксовий седан Mercedes-Benz EQS. Напередодні прем’єри нам дозволено зазирнути всередину нового електрокара.

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В центрі уваги – MBUX Hyperscreen – велетенський екран шириною більше 141 сантиметра (56 дюймів), який займає майже всю ширину передньої панелі. Під “склом” цього екрану розміщено три дисплея: 12,3-дюймовий для приладової панелі, 17,7-дюймовий в центрі для мультимедіа і 12,3-дюймовий сенсорний дисплей для пасажира.

При цьому Hyperscreen – опція, а у базової моделі буде простіша центральна консоль з вертикальним екраном і без пасажирського дисплея.

Наприклад, компанія стверджує, що нова спеціалізована платформа (а EQS - перший електрокар «Мерседеса», який не має аналогів серед машин з ДВС) дозволила домогтися коефіцієнта лобового опору (Cd) в 0,20 - це рекорд для серійних автомобілів. Спереду EQS отримає так звану Black Panel, яка входить у фірмового стилю суббренда Mercedes-EQ з часів концепту Generation EQ 2016 року. Від паливних моделей EQS також можна буде легко відрізнити за оригінальною світлотехніки. Екрани мають тактильний зворотний зв'язок, як в новому S-клас. Крім того, в електромобілі також передбачений проекційний дисплей, що за якістю картинки відповідає 77-дюймовому монітору.

Mercedes-Benz EQS обіцяє бути приємним не лише на дотик, а й для слуху, очей та навіть носу. Найліпша перфорована шкіра для оздоблення, хитромудрі малюнки швів, амбієнтне підсвічування салону, десяток масажних програм для крісел, спеціально розроблений аромат No.6 MOOD Linen та HEPA-фільтр для салону, синтезовані звуки роботи мотору та чудове звучання 710-ватної акустики Burmester з 15 динаміками – усе це покликано створити невимушену легкість буття в салоні EQS. Вперше пасажирам заднього ряду доступне жестове управління мультмедійними функціями на додачу до пари власних сенсорних екранів на підголівниках передніх крісел та сенсорного блоку управління в підлокітнику.

Керувати більшістю систем та налаштувань допоможе інтер'єрний асистент, здатний до самонавчання. Він орієнтується, в тому числі, за допомогою датчиків, яких у машин в топовій комплектації буде більше трьох з половиною сотень.

Випускати EQS будуть на новому заводі Factory 56 в Німеччині. У топової версії електрокара буде блок акумуляторів на 108 кіловат-годин, заряду якого вистачить більш як на 700 кілометрів шляху. Старт продажів Mercedes-Benz EQS призначений на серпень цього року. А вже у вересні дебютує молодший електрокар на тій же платформі – Mercedes-Benz EQE.

Фото: інтер’єр Mercedes-Benz EQS / Daimler