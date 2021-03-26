Німецький пікап на основі Ford Ranger будуть випускати на заводі в Південній Африці. Виробництво стартує у 2022 році.

На новому зображенні у пікапа більш реалістичний вигляд, ніж на першому офіційному тізері 2020 року. Хоча це все ще малюнок, а не фотографія.

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На новому ескізі зображений автомобіль з подвійною кабіною. В нього вже є дверні ручки, рейлінги на даху та додаткова світлотехніка, а в кузові помітна захисна дуга. Срібляста X-подібна передня панель, що була на малюнку 2020 року, тепер розбита на два окремих елементи, що розрізняються за формою і кольором. Змінилися блоки противотуманних фар, колеса стали помітно меншими. Машина зображена під іншим кутом, тому тепер можна побачити рельєфний капот.

Уже підтверджено, що новий Volkswagen Amarok встане на конвеєр заводу Ford в Південній Африці у 2022 році. Його побудують на платформі нового Ford Ranger, у якого також запозичать двигуни і коробки передач.

В рамках угоди двох брендів Ford також дозволить Volkswagen скопіювати новий Transit Custom: обидва фургона випускатимуть у Туреччині, починаючи з 2023 року. У свою чергу новий Caddy стане основою для Transit Connect, а електрична платформа Volkswagen MEB у 2023 році стане базою для електромобіля Ford для європейського ринку.

Фото: старіший та новий тізери Volkswagen Amarok / Volkswagen