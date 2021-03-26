Немецкий пикап на основе Ford Ranger будут выпускать на заводе в Южной Африке. Производство стартует в 2022 году.

На новом изображении у пикапа более реалистичный вид, чем на первом официальном тизере 2020 года. Хотя это все еще рисунок, а не фотография.

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На новом эскизе изображен автомобиль с двойной кабиной. У него уже есть дверные ручки, рейлинги на крыше и дополнительная светотехника, а в кузове заметна защитная дуга. Серебристая X-образная передняя панель, что была на рисунке 2020 года, теперь разбита на два отдельных элемента, различающиеся по форме и цвету. Изменились блоки противотуманных фар, колеса стали заметно меньше. Машина изображена под другим углом, поэтому теперь можно увидеть рельефный капот.

Уже подтверждено, что новый Volkswagen Amarok встанет на конвейер завода Ford в Южной Африке в 2022 году. Его построят на платформе нового Ford Ranger, у которого также позаимствуют двигатели и коробки передач.

В рамках соглашения двух брендов Ford также позволит Volkswagen скопировать новый Transit Custom: оба фургона будут выпускать в Турции, начиная с 2023 года. В свою очередь новый Caddy станет основой для Transit Connect, а электрическая платформа Volkswagen MEB в 2023 году станет базой для электромобиля Ford для европейского рынка.

Фото: старый и новый тизеры Volkswagen Amarok / Volkswagen