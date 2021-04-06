Стало известно и время появления новой модели в линейке Mercedes-Benz.

В прошлом году концерн Daimler официально объявил намерения выпустить электрический аналог своего легендарного внедорожника G-Class. При этом, еще в 2016 году производитель зарегистрировал в Евросоюзе торговую марку EQG. А недавно защитил патентами и названия конкретных моделей.

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В Бюро по интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO) были поданы заявки на регистрацию торговых марок EQG 560 и EQG 580. Пока обе находятся на рассмотрении. При этом EQG был анонсирован производителем в 2019 году в планах на ближайшие три года, что означает его появление не позже 2022 года.

Сейчас известно, что электрический внедорожник будут выпускать параллельно с классическим "Геликом", однако не ясно, на какой базе. К примеру, электрические кроссоверы EQA и EQC построены на платформах бензиновых GLA и GLC, в то время как флагманский электромобиль EQS, который представят 15 апреля, технически не связан ни с седаном S-класса, ни с любым другим “Мерседесом” с ДВС. Не исключено, что EQG разделит шасси с седанами EQS и EQE, а также кроссоверами того же класса.

Фото: Арнольд Шварценеггер из изготовленным на заказ электрическим Mercedes-Benz G-Class, 2017 год / Kreisel Electric

Предвестником EQG можно считать концепт Vision Ener-G-Force. На момент его премьеры в 2012 году было заявлено, что он ляжет в основу наследника G-Class, а также поделится отдельными элементами дизайна с кроссоверами GL-серии. Концепт предусматривал четырехмоторную силовую установку и дебют в 2025 году.

Фото: концепт Mercedes-Benz Vision Ener-G-Force / Daimler