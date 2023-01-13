Nissan представив оновлений GT-R із двома спецверсіями. Одна з них – найпродуктивніший GT-R за всю історію.

Nissan GT-R покоління R35, який дебютував у далекому 2007 році, оновили до 2024 модельного року.

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На автосалоні в Токіо представили свіжу версію спорткара для японського ринку, яка отримала невеликі зовнішні відмінності, покращену аеродинаміку, переналаштовану підвіску та пару спеціальних версій – Premium T-spec та Nissan GT-R Nismo Special. На ринку новинка з'явиться навесні, а Nismo, названий найпродуктивнішим GT-R в історії, приєднається до нього влітку.

Нові моделі стали вершиною GT-R R35, розповідає головний операційний директор Nissan Ашвані Гупта. Інженери покращили ходові якості та аеродинаміку (+13% притискної сили), але не забули про комфорт, знизивши шум та вібрації, а також звукове навантаження від випуску. Встановивши новий глушник і змінивши форму вихлопної труби (завдяки невеликим викривленням вона створює міні-вихори), вдалося зберегти соковитий звук, але водночас знизити протитиск.

Потужність "шістки" VR38DETT з подвійним турбонаддувом при цьому залишилася незмінною, запевняють у Nissan. Двигун видає 570 кінських сил і 637 Нм у всіх версіях, але на Nismo його віддача доведена до 600 сил і 652 Нм. Деталі двигуна (поршневі кільця, шатуни та колінчастий вал) на Nismo краще збалансовані за вагою.