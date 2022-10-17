У Кривому Розі сфотографували культовий Nissan Skyline GT-R 2002 року з професійним тюнінгом. Знаменитий спорткар уже мінімум рік стоїть на одному з місцевих СТО.

Якщо точніше, то це лімітований Nissan Skyline GT-R34 V-Spec II Nur з покращеними ходовою та аеродинамікою – таких автомобілів випустили лише 718. Власнику раритетний спорткар обійшовся у 70 000 доларів.

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Заявлена потужність автомобіля складає 280 к. с., хоча в реальності 2,6-літрова турбошістка видавала десь 330 к. с. Проте тюнінг Nissan Skyline GT-R34 підняв віддачу мотора до понад 1000 сил! Зараз у світі не так багато Nissan Skyline GT-R на ходу, але подібних версій – одиниці.