В Кривом Роге сфотографировали культовый Nissan Skyline GT-R 2002 года с профессиональным тюнингом. Знаменитый спорткар уже минимум год стоит на одном из местных СТО.

Если точнее, то это лимитированный Nissan Skyline GT-R34 V-Spec II Nur с улучшенной ходовой и аэродинамикой – таких автомобилей выпустили всего 718. Владельцу раритетный спорткар обошелся в 70 000 долларов.

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Заявленная мощность автомобиля составляет 280 л. с., хотя в реальности 2,6-литровая турбошистка выдавала где-то 330 л. Однако тюнинг Nissan Skyline GT-R34 поднял отдачу мотора до более чем 1000 сил! Сейчас в мире не так много Nissan Skyline GT-R на ходу, но подобных версий – единицы.