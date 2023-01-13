Nissan представил обновленный GT-R с двумя спецверсиями. Одна из них – самый производительный GT-R за всю историю.

Nissan GT-R поколения R35, дебютировавший в далеком 2007 году, обновили до 2024 модельного года.

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На автосалоне в Токио представили свежую версию спорткара для японского рынка, которая получила небольшие внешние отличия, улучшенную аэродинамику, перенастроенную подвеску и пару специальных версий – Premium T-spec и Nissan GT-R Nismo Special. На рынке новинка появится весной, а Nismo, названный самым производительным GT-R в истории, присоединится к нему летом.

Новые модели стали вершиной GT-R R35, рассказывает главный операционный директор Nissan Ашвани Гупта. Инженеры улучшили ходовые качества и аэродинамику (+13% прижимной силы), но не забыли о комфорте, снизив шум и вибрации, а также звуковую нагрузку от выпуска. Установив новый глушитель и изменив форму выхлопной трубы (благодаря небольшому искривлению она создает мини-вихри), удалось сохранить сочный звук, но одновременно снизить противодавление.

Мощность шестерки VR38DETT с двойным турбонаддувом при этом осталась неизменной, уверяют в Nissan. Двигатель выдает 570 лошадиных сил и 637 Нм во всех версиях, но на Nismo его отдача доведена до 600 сил и 652 Нм. Детали двигателя (поршневые кольца, шатуны и коленчатый вал) на Nismo лучше сбалансированы по весу.