Оновлений Rexton змінився мало, але ви його не впізнаєте

Компанія KGM, раніше відома як SsangYong, оновила Rexton для модельного року 2026. Цей флагманський позашляховик корейського бренду українці пам’ятають двох поколінь – з 2001 та 2006 років.

Деякі з них ще працюють у складі автопарків ЗСУ. А от нова модель четвертого покоління, яка щойно оновилась та була представлена в 2017 році, українцям практично не знайома.

До речі KGM створюватиме автомобілі на базі китайського Chery

Ssang Yong Rexton I

Щодо новинки, то KGM Rexton 2026 отримав класичний фейсліфтинг. Денні ходові вогні мають новий малюнок, машина отримала електропідсилювач керма, а також систему утримання смуги руху та адаптивний круїз-контроль у стандартній комплектації.

Усі вони оснащені 2,2-літровим турбодизельним двигуном з чотирма циліндрами, що видає 148 кВт та 441 Нм крутного моменту. Також передбачено автоматичне блокування заднього диференціала, систему повного приводу 4x4 з 4H/4L.

KGM Rexton 2026

Ціна в Австралії починається від 52 000 австралійських доларів (33 905 доларів США).