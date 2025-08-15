Обновленный Rexton изменился мало, но вы его не узнаете

Компания KGM, ранее известная как SsangYong, обновила Rexton для модельного года 2026. Этот флагманский внедорожник корейского бренда украинцы помнят двух поколений – с 2001 и 2006 годов.

Некоторые из них еще работают в составе автопарков ВСУ. А вот новая модель четвертого поколения, которая только обновилась и была представлена в 2017 году, украинцам практически не знакома.

Кстати KGM будет создавать автомобили на базе китайского Chery

Ssang Yong Rexton I

Что касается новинки, то KGM Rexton 2026 получил классический фейслифтинг. Дневные ходовые огни имеют новый рисунок, машина получила электроусилитель руля, а также систему удержания полосы движения и адаптивный круиз-контроль в стандартной комплектации.

Все они оснащены 2,2-литровым турбодизельным двигателем с четырьмя цилиндрами, выдающим 148 кВт и 441 Нм крутящего момента. Также предусмотрена автоматическая блокировка заднего дифференциала, систему полного привода 4x4 с 4H/4L.

KGM Rexton 2026

Цена в Австралии начинается от 52 000 австралийских долларов (33 905 долларов США).