У кросовера на зміну потужному та надійному V6 3.5 прийшла "турбочетвірка" 2.4 від Lexus NX

Toyota оновила кросовер Highlander для Старого Світу. У Західній Європі модель зберегла гібридну установку, але у Східній замість V6 3.5 автомобіль відтепер оснащуватиметься турбованою “четвіркою” об'ємом 2,4 літри від Lexus NX.

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Крім цього, у палітрі кузовних фарб Highlander з'явився новий зелений металик. Кросовер обзавівся 20-дюймовими колесами нового дизайну та мультимедійною системою Smart Connect із хмарною навігацією.

У Старому Світі Toyota Highlander продається з 2021 року. Вибір двигунів скромний - лише гібридна установка на базі "четвірки" 2.5 л. потужністю 248 кінських сил. Коробка - варіатор, повний привід. Однак з оновленням у гамі з'явиться “турбочетвірка” 2.4 від Lexus NX, що розвиває 269 сил та 430 Нм моменту. Що цікаво, вона буде доступна лише у країнах Східної Європи та фактично замінить собою V6 3.5. Ну в Західній Європі ставка, як і раніше, робиться на гібриди.

Крім нового мотора, Highlander 2023 модельного року отримає новий варіант фарбування кузова Cypress Green, 20-дюймові колеса в глянсовому чорному кольорі та два нові варіанти шкіряної оббивки: бежеву та охра.

Ще на кросовери почнуть ставити нову мультимедійну систему Smart Connect з екраном на 12,3 дюйми та такою ж цифровою приладкою. Головний пристрій підтримує хмарну навігацію, керування зі смартфона та бездротовий Apple CarPlay.

Старші версії кросовера матимуть розширений варіант системи під назвою Smart Connect+, що відрізняється вбудованою навігацією, яка може працювати без підключення до Інтернету. Плюс до стандартного оснащення моделі увійде бездротова зарядка.