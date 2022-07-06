У кроссовера на смену мощному и надежному V6 3.5 пришла "турбочетверка" 2.4 от Lexus NX.

Toyota обновила кроссовер Highlander для Старого Света. В Западной Европе модель сохранила гибридную установку, но в Восточной вместо V6 3.5 автомобиль отныне будет оснащаться турбированной “четверкой” объемом 2,4 литра от Lexus NX.

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Кроме этого, в палитре кузовных красок Highlander появился новый зеленый металлик. Кроссовер обзавелся 20-дюймовыми колесами нового дизайна и мультимедийной системой Smart Connect с облачной навигацией.

В Старом Свете Toyota Highlander продается с 2021 года. Выбор двигателей скромный – лишь гибридная установка на базе “четверки” 2.5 л. мощностью 248 лошадиных сил. Коробка – вариатор, полный привод. Однако с обновлением в гамме появится “турбочетверка” 2.4 от Lexus NX, развивающая 269 сил и 430 Нм крутящего момента. Что интересно, она будет доступна только в странах Восточной Европы и фактически заменит собой V6 3.5. В Западной Европе ставка по-прежнему делается на гибриды.

Помимо нового мотора, Highlander 2023 модельного года получит новый вариант покраски кузова Cypress Green, 20-дюймовые колеса в глянцевом черном цвете и два новых варианта кожаной обивки: бежевую и охра.

Еще на кроссоверы начнут ставить новую мультимедийную систему Smart Connect с экраном на 12,3 дюйма и такой же цифровой приборкой. Головное устройство поддерживает облачную навигацию, управление со смартфона и беспроводной Apple CarPlay.

Старшие версии кроссовера будут иметь расширенный вариант системы под названием Smart Connect+, отличающийся встроенной навигацией, которая может работать без подключения к интернету. Плюс в стандартное оснащение модели войдет беспроводная зарядка.