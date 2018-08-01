А разом з ним і Lexus LX Black Edition S.

На популярну модель позашляховика чекає повноцінна зміна поколінь у 2020 році, а тим часом виробник вирішив освіжити актуальну версію моделі.

Як не дивно, витік інформації трапився не в Китаї, а через Інстаграм користувача з Близького Сходу під ніком @hamad1two3.

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Фото: Toyota Land Cruiser 2019 / @hamad1two3

На знімках помітно оновлення лицьової частини автомобіля – Toyota Land Cruiser 2019 отримає більш агресивний передній бампер, а кількість горизонтальних ліній у радіаторній решітці зменшать, надавши лаконічнішого вигляду. Корма, судячи з фото, матиме мінімальні зміни, зосереджені у нижній частині бампера. Таким чином можна припустити, що разом з косметичними змінами зовнішності позашляховик отримає оновлення інтер’єру, техніки й електроніки, аби маркетологам було на що спиратись у просуванні оновленої моделі на ринку.

Фото: Lexus LX 570 Black Edition S 2019 / @hamad1two3

Що ж стосується оновлення Lexus LX 570 Black Edition S, зображення котрого також з’явились на сторінці @hamad1two3, то цей люксовий кросовер показався з затемненими деталями кузову: грати, дзеркала, дверні ручки, колеса та новими задніми ліхтарями.

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