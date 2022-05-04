Сервіс виклику таксі почав діяти у 10 нових містах країни та загалом охопив 45 міст.

Ще на початку війни компанія запустила інформаційно-сервісну платформу “Волонтер”, яка передбачає надання водіями OnTaxi безкоштовних транспортних послуг для волонтерів, військових, бійців тероборони, лікарів, правоохоронців, співробітників ДСНС. На сьогодні вже виконано близько 9000 таких поїздок.

Клас “Доставка” був переорієнтований на перевезення гуманітарних вантажів, харчів та інших критичних товарів нашим громадянам на окупованих територіях.

В рамках тарифу “Міжміський” водії компанії сприяли на евакуації біженців з небезпечних місць України.

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Крім того, Всеукраїнський сервіс замовлення таксі OnTaxі:

Перерахував понад 1 000 000 гривень на допомогу ЗСУ;

Залучив на безкоштовне обслуговування понад 3 000 волонтерів;

Зберіг усі робочі місця офісних співробітників та продовжує нарощувати кількість нових робочих місць для водіїв (штат драйверів збільшився на 3000 осіб за останні 2 місяці).

“Під час війни у кожного є можливість скласти іспит на міцність та мужність. Для нас люди завжди були у більшому пріоритеті, аніж бізнес. OnTaxi має багато планів і невдовзі здивує оновленням. Що до внутрішньої політики: завдання номер один – зберегти ключових співробітників і водійській актив, партнерські парки, в тому числі й шляхом розширення присутності сервісу в усіх регіонах України, навіть тих, що щойно були звільнені від ворога. Таким чином ми зможемо одночасно допомогти країні і у волонтерському, і в економічному сенсі. Ми вважаємо, що кожен на своєму місці повинен робити максимум у рамках існуючих можливостей і компетенцій, та допомагати ВСУ – тільки так ми збережемо економіку і вистоїмо у цій війні. Разом до перемоги! Слава Україні!” – зауважив голова бізнес-напрямку OnTaxi Денис Покаліцин.

Довідка:

OnTaxі – онлайн-сервіс замовлення таксі, який працює на території України з 2016 року, був заснований у Харкові. На сьогодні присутній у 45 містах країни та за кордоном. Має зручний сучасний додаток для Android та IOS, а також працює за коротким номером телефону 2000.