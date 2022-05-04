Сервис вызова такси начал действовать в 10 новых городах страны и в целом охватил 45 городов.

Еще в начале войны компания запустила информационно-сервисную платформу “Волонтер”, которая предусматривает предоставление водителями OnTaxi бесплатных транспортных услуг для волонтеров, военных, бойцов теробороны, врачей, правоохранителей, сотрудников ГСЧС. На сегодня уже выполнено около 9000 таких поездок.

Класс “Доставка” был переориентирован на перевозку гуманитарных грузов, продуктов и других критических товаров нашим гражданам на оккупированных территориях.

В рамках тарифа “Междугородний” водители компании способствовали эвакуации беженцев из опасных мест Украины.

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Кроме того, Всеукраинский сервис заказа такси OnTaxі:

Перечислил более 1 000 000 гривен на помощь ВСУ;

Привлек на бесплатное обслуживание более 3 000 волонтеров;

Сохранил все рабочие места офисных сотрудников и продолжает наращивать количество новых рабочих мест для водителей (штат драйверов увеличился на 3 000 человек за последние 2 месяца).

“Во время войны у каждого есть возможность сдать экзамен на прочность и мужество. Для нас люди всегда были в большем приоритете, чем бизнес. OnTaxi имеет много планов и вскоре удивит обновлением. Что до внутренней политики: задача номер один – сохранить ключевых сотрудников и водительской актив, партнерские парки, в том числе и путем расширения присутствия сервиса во всех регионах Украины, даже тех, которые только что были освобождены от врага. Таким образом мы сможем одновременно помочь стране и в волонтерском, и в экономическом смысле. Мы считаем, что каждый на своем месте должен делать максимум в рамках существующих возможностей и компетенций, и помогать ВСУ – только так мы сохраним экономику и выстоим в этой войне. Вместе к победе! Слава Украине!” – отметил глава бизнес-направления OnTaxi Денис Покалицын.

Справка:

OnTaxі – онлайн-сервис заказа такси, который работает на территории Украины с 2016 года, был основан в Харькове. На сегодня присутствует в 45 городах страны и за границей. Имеет удобное современное приложение для Android и IOS, а также работает по короткому номеру телефона 2000.