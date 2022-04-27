Kia подготовила электрическую и гибридную модель NitroPlus с высокой крышей.

Kia начала разрабатывать экологически чистые автомобили для бизнеса – такси и каршеринга, перевозки инвалидов, служб доставки и т.д. Сначала показали одноместный фургон на базе хэтчбека Kia Ray, затем – вторую модель – для такси Kia Niro Plus.

В Корее подавляющее большинство такси Kia K5 и K8, Hyundai Sonata и Grandeur. Все они имеют упрощенную и усиленную конструкцию и ездят на автогазе пропан-бутанов. Многие из этих машин после работы в Корее до войны попадали в Украину.

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Модель Kia Niro Plus имеет совершенно иную концепцию. За основу взят электрический кроссовер Kia Niro EV первого поколения (2018). Машину сделали более просторной и удобной для пассажиров – она на 10 мм длиннее и на 80 мм выше. Крышу подняли и сделали менее наклонной: в результате потолок над передними сиденьями стал выше на 50 мм, а над задним рядом - на 64 мм. Из других внешних отличий – новые бамперы, ходовые огни и задние фонари. По схожей концепции в свое время Volkswagen сделал минивэн Golf Plus, однако он не стал очень популярным.

Задняя часть салона тоже сделана более просторной. Диван отодвинут на 28 мм назад, уменьшена толщина подушки и спинки, менее объемными стали пластиковые панели отделки дверей, уменьшена высота центрального тоннеля. Появились дополнительные перила на центральных стойках крыши, массивный крючок для сумок и разъем USB-C для зарядки гаджетов, а замки ремней безопасности имеют подсветку. Наконец, для улучшения обзорности водителя высота подголовника переднего пассажирского кресла уменьшена на 43 мм.

Передняя часть салона осталась стандартной. Разве что медиасистема с экраном диагональю 10,25 дюйма помимо навигатора имеет таксометр и тахограф. Информации о технике нет: скорее всего, Kia Niro Plus имеет начинку от базовой модели Niro EV с электромотором мощностью 136 л.с.