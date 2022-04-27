Kia підготувала електричну та гібридну модель Niro Plus з високим дахом.

Kia почала розробляти екологічно чисті автомобілі для бізнесу - таксі та каршерингу, перевезення інвалідів, служб доставки тощо. Спочатку показали одномісний фургон на базі хетчбека Kia Ray, потім – другу модель – для таксі Kia Niro Plus.

Наразі в Кореї переважна більшість таксі Kia K5 та K8, Hyundai Sonata та Grandeur. Всі вони мають спрощену та підсилену конструкцію та їздять на автогазі пропан-бутані. Багато з цих машин після роботи в Кореї до війни потрапляти в Україну.

До речі як виявити, що авто було в таксі

Модель Kia Niro Plus має зовсім іншу концепцію. За основу взято електричний кросовер Kia Niro EV першого покоління (2018 року). Машину зробили більш просторою та зручною для пасажирів – вона на 10 мм довша та на 80 мм вища. Дах підняли та зробили менш похилим: в результаті стеля над передніми сидіннями стала вищою на 50 мм, а над заднім рядом - на 64 мм. З інших зовнішніх відмінностей – нові бампери, ходові вогні та задні ліхтарі. За схожою концепцію свого часу Volkswagen зробив мінівен Golf Plus, однак він не став дуже популярним.

Задня частина салону також зроблена більш просторою. Диван відсунутий на 28 мм назад, зменшена товщина подушки і спинки, менш об'ємними стали пластикові панелі обробки дверей, зменшена висота центрального тунелю. З'явилися додаткові поручні на центральних стійках даху, масивний гачок для сумок та роз'єм USB-C для зарядки гаджетів, а замки ременів безпеки мають підсвічування. Нарешті, для поліпшення оглядовості водія висота підголовника переднього пасажирського крісла зменшена на 43 мм.

Передня частина салону залишилася стандартною. Хіба що медіасистема з екраном діагоналлю 10,25 дюйма крім навігатора має таксометр і тахограф. Інформації про техніку немає: швидше за все Kia Niro Plus має начинку від базової моделі Niro EV з електромотором потужністю 136 к.с.

Корейські таксисти зможуть купити електричний Niro Plus вже найближчим часом, а пізніше Kia обіцяє представити версії для каршерингу та приватних покупців, причому будуть не тільки електричні, але й гібридні версії. А на друге півріччя заплановано початок експорту.