Автомобілі Opel обросли чутками і стереотипами, але при детальному вивченні деяких з них починаєш розуміти, наскільки помиляються багато автолюбителів.

Команда SRT тестує вживаний Opel Astra H в кузові універсал. Цей екземпляр 2006 року випуску. Він здивував поєднанням якості, надійності і ціни. А фраза "Будь-яке авто рано чи пізно стає Опелем" до цієї "Астри", певно, не відноситься.

У Opel Astra H величезний вибір силових агрегатів – бензинових та дизельних об'ємом 1,2 л до 1,9 л з різним ступенем форсування. Найбільш популярний – 1,6-літровий бензиновий двигун.

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Щодо механічних коробок передач, то вони безпроблемні. А до 5-ступеневого "робота" є нарікання. Раз в 15 тисяч вів потребує адаптації, інакше часто буде виходити з ладу зчеплення. "Автоматів" два – вони практично безпроблемні.

Підвіска дещо жорсткувата, проте вона надійна. Шумоізоляція слабка, а от посадка не викликає нарікань. Багажник універсалу величезний, в ньому багато кріплень.

Така машина на українському ринку коштує 4 - 5,5 тисяч доларів. За такі гроші можна знайти досить сучасний та надійний автомобіль. Запчастини недорогі та завжди в наявності.

До речі, фраза "Будь-яке авто рано чи пізно стає Опелем" свідчить зовсім не про погану якість автомобілів. Вона з'явилась через те, що компанія Opel першою в Німеччині почала брати на переробку будь-яке авто, а з металу потім робили свої автомобілі. Тому після переробки будь-яке авто могло стали "Опелем".