У Києві продається старовинний Opel 1935 року. За 85-річний кабріолет просять 55 тис. доларів.

Opel 2.0 Litre або Opel 6, як ще називали модель, випускали з 1934 по 1937 роки і всього зібрали 52,5 тис. авто. Більшість з них були дво- і чотирьохдверними седанами, а ось кабріолет - досить рідкісна версія.

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Автомобіль добре виглядає і, судячи з усього, нещодавно був перефарбований та відреставрований. Раніше його бачили на виставці OldCar.

Але слід зазначити, що авто не зовсім відповідає оригіналу. Власник вказав, що замість рідної 2,0-літрової шістки потужністю 36 л. с. встановлений 1,6-літровий мотор. До того ж, в салоні явно сучасні крісла.