В Киеве продается старинный Opel 1935 года. За 85-летний кабриолет просят 55 тыс. долларов.

Opel 2.0 Litre или Opel 6, как еще называли модель, выпускали с 1934 по 1937 годы и всего собрали 52,5 тыс. авто. Большинство из них были двух- и четырехдверными седанами, а вот кабриолет – довольно редкая версия.

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Автомобиль хорошо выглядит и, судя по всему, недавно был перекрашен и отреставрирован. Раньше его видели на выставке OldCar.

Но следует отметить, что авто не совсем соответствует оригиналу. Владелец указал, что вместо родной 2,0-литровой шестерки мощностью 36 л.с. установлен 1,6-литровый мотор. К тому же, в салоне явно современные кресла.