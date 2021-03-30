Автомобили Opel обросли слухами и стереотипами, но при детальном изучении некоторых из них начинаешь понимать, насколько ошибаются многие автолюбители.

Команда SRT тестирует подержанный Opel Astra H в кузове универсал. Этот экземпляр 2006 года выпуска. Он удивил сочетанием качества, надежности и цены. А фраза "Любое авто рано или поздно становится Опелем" к этой "Астре", вероятно, не относится.

В Opel Astra H огромный выбор силовых агрегатов – бензиновых и дизельных объемом 1,2 л до 1,9 л с разной степенью форсировки. Наиболее популярный – 1,6-литровый бензиновый двигатель.

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Относительно механических коробок передач, то они беспроблемные. А к 5-ступенчатому "роботу" есть нарекания. Раз в 15 тысяч он нуждается в адаптации, иначе часто будет выходить из строя сцепления. “Автоматов” два – они практически беспроблемные.

Подвеска несколько жестковата, однако она надежная. Шумоизоляция слабая, а вот посадка не вызывает нареканий. Багажник универсала огромный, в нем много креплений.

Такая машина на украинском рынке стоит 4 – 5,5 тысячи долларов. За такие деньги можно найти достаточно современный и надежный автомобиль. Запчасти недорогие и всегда в наличии.

Кстати, фраза "Любое авто рано или поздно становится Опелем” свидетельствует вовсе не о плохом качестве автомобилей. Она появилась из-за того, что компания Opel первой в Германии начала принимать на переработку любое авто, а из металла потом делали свои автомобили. Поэтому после переработки любое авто могло стать “Опелем”.