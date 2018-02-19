Ще один з трьох близнюків PSA був представлений офіційно. Ми вже бачили Citroen Berlingo, зараз можемо дізнатись усі деталі про Opel Combo, а Peugeot Partner залишився на десерт.

Opel стверджує, що у новому Combo Life достатньо місця для сімох людей... і двох лабрадорів. Спробуємо знайти відміннсті між німецький мінівеном та його французьким двійником Citroen Berlingo.

Компанія з Рюссельсхайма позиціонує Combo Life як “найкращого друга сім'ї”, завдяки його просторому салону та легкості трансформації і комбінування внутрішнього простору. Дійсно, покупець має змогу обрати автомобіль у вантажному виконанні або пасажирському з п'ятьма чи сімома місцями. Семимісна версія можлива лише у поєднанні з подовженою колісною базою. Також можна замовити кузов з зсувними пасажирськими дверима з одного або з двох боків.

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Об'єм багажного відсіку п’ятимісної версії складає 597 літрів, тоді як версія з подовженою колісною базою може вмістити до 850 літрів поклажі, а зі складеними сидіннями – аж до 2693 літрів. Для додаткової універсальності, Opel пропонує сидіння останнього ряду, двох видів: спинки крісел складаються у пропорції 60:40 або розділені на три окремих частини.

Окрім самого вантажного відсіку, в салоні мінівена є багато дрібних шафок, кишеньок та ящичків. Наприклад, у боксі між передніми сидіннями легко вміщується навіть 1,5-літрова пляшка, а під стелею між багажником знаходиться відсік, що вміщує різних речей ще на 36 літрів.

Офіційної інформації про двигуни Опель поки що не представив, але цілком імовірно, що Комбі отримає турбовані бензинові та дизельні мотори з безпосереднім вприскуванням, що працюватимуть з шестиступеневою “механікою”. Вірогідно, буде й передовий восьмиступінчатий автомат, що коштуватиме додаткових євро.

Оскільки автомобіль позиціонується перш за все як сімейний автомобіль, Combo Life має широкий список систем активної та пасивної безпеки, починаючи від передньої камери до автоматичного круїз-контролю та сигналу сонливості водія. Він також може похвалитися провідним паркувальним асистентом та панорамною камерою заднього огляду.

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