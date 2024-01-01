Оператора АЗС затримали за продаж неякісного пального

Як повідомляє Чернівецька обласна прокуратура, оператор АЗС був учасником схеми збуту неякісних пально-мастильних матеріалів. Він співпрацював з підпільними виробниками, які виготовляли неякісне пальне, змішуючи бензин з газовим конденсатом та спеціальними присадками.

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Співробітники Чернівецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо менеджера автозаправної станції. Його обвинувачують у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні та реалізації “незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів” (ч. 1 ст. 204 ККУ).

За даними слідства, з грудня 2023 року по листопад 2024 року обвинувачений організував схему продажу через АЗС “незаконно виготовленого пального”.

Під час обшуків на одній із автозаправних станцій правоохоронці виявили у двох паливних резервуарах понад 15 000 м³ “незаконного бензину”. Це пальне продавали під маркою “Бензин А-95” через паливно-роздавальні колонки.