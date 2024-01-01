Оператора АЗС задержали за продажу некачественного топлива

Как сообщает Черновицкая областная прокуратура, оператор АЗС был участником схемы сбыта некачественных горюче-смазочных материалов. Он сотрудничал с подпольными производителями, которые изготавливали некачественное топливо, смешивая бензин с газовым конденсатом и специальными присадками.

Читайте также: Кто купил больше всего автомобилей за бюджетные средства: инфографика

Сотрудники Черновицкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении менеджера автозаправочной станции. Его обвиняют в незаконном приобретении с целью сбыта, хранении и реализации “незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов” (ч. 1 ст. 204 УКУ).

По данным следствия, с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года обвиняемый организовал схему продажи через АЗС “незаконно изготовленного топлива”.

Во время обысков на одной из автозаправочных станций правоохранители обнаружили в двух топливных резервуарах более 15 000 м³ “незаконного бензина”. Это топливо продавали под маркой “Бензин А-95” через топливно-раздаточные колонки.