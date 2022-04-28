АЗС групи "Приват" встановили роздрібні ціни на пальне вищі від рекомендованих державою.

Учора, 27 квітня, більша частина консолідованої мережі групи "Приват" ("Авіас", ANP та ін. – біля 1000 АЗС) підвищила ціни на бензин і дизельне пальне на 2 грн/л. Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95", посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку.

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Бензин марки А-92 здорожчав до 35,10 грн/л, А-95 – до 36,10 грн/л і ДП – до 40,66 грн/л. Це на 3-5% вище за граничні ціни, які були опубліковані Міністерством економіки на третю декаду квітня: бензин А-95 — 34,10 грн/л, ДП — 38,66 грн/л.

Ціни при безготівковому продажу підвищились ще більше. Згідно з сайтом компанії "Авіас", при безготівковій оплаті (паливні карти) "двійка" коштує 39,19 грн/л (+15% до граничної ціни), фірмова марка бензину А-95 — 40,66 грн/л (+19%), "звичайний" А-95 — 40,10 грн/л (+18%), фірмове ДП — 44,66 грн/л (+16%).

Варто зазначити, що станції компанії "Укрнафти" (552 АЗС), частка якої належить групі "Приват", цін на пальне не підвищувала. Так, бензин марки А-92 залишився на рівні 33,10, грн/л, А-95 — 34,10 грн/л, ДП — 38,66 грн/л.

Раніше перевищення граничних цін деколи спостерігалось лише на немережевих станціях.