АЗС группы "Приват" установили розничные цены на топливо выше указанных в госрегулировании.

Вчера, 27 апреля, большая часть консолидированной сети группы "Приват" ("Авиас", ANP и др. – около 1000 АЗС) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 2 грн/л. Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95", ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

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Бензин марки А-92 подорожал до 35,10 грн/л, А-95 – до 36,10 грн/л и ДТ – до 40,66 грн/л. Это на 3-5% выше предельных цен, которые были опубликованы Министерством экономики на третью декаду апреля: бензин А-95 — 34,10 грн/л, ДТ — 38,66 грн/л.

Цены при безналичной продаже повысились еще больше. Согласно сайту компании "Авиас", при безналичной оплате (топливные карты) "двойка" стоит 39,19 грн/л (+15% к предельной цене), фирменная марка бензина А-95 – 40,66 грн/л (+19%), "обычный" А-95 – 40,10 грн/л (+18%), фирменное ДТ – 44,66 грн/л (+16%).

Следует отметить, что станции компании "Укрнафта" (552 АЗС), доля которой принадлежит группе "Приват", цен на топливо не повышала. Так, бензин марки А-92 остался на уровне 33,10 грн/л, А-95 – 34,10 грн/л, ДТ – 38,66 грн/л.

Превышение предельных цен изредка наблюдалось только на несетевых станциях.