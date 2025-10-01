Опубліковано перше фото салону електричного Porsche Cayenne

Прем’єра Cayenne Electric відбудеться до кінця поточного року, пише avtomir.ua. Цей кросовер не замінить нинішній Cayenne третього покоління з традиційними двигунами, що випускається з 2017 року, а буде його альтернативою. Оскільки компанія Porsche ще торік усвідомила, що на одних електричках далеко не поїдеш, два технічно не пов’язані один з одним покоління Cayenne будуть вироблятися паралельно як мінімум до 2030 року.

Cayenne Electric побудований на модульній платформі PPE (Premium Platform Electric) з 800-вольтовою архітектурою, першою цю платформу отримав представлений на початку минулого року електричний Porsche Macan. Про техніку подробиць поки немає, відомо лише, що топверсії Cayenne Electric матимуть потужність близько 1000 к.с. і зможуть з легкістю буксирувати причіп масою 3,5 т. Гідну маневровість важкому кросоверу забезпечить активна електрогідравлічна підвіска.

Сенсорні екрани в автомобілях давно набили оскому, але Porsche поки ніяк не може вгамуватися і продовжує засовувати їх у салони своїх новинок. Cayenne Electric «хизується» центральним зламаним мультимедійно-налаштувальним дисплеєм (Flow Display), розміри якого поки не вказані. Нижня частина цього дисплея використовується переважно для налаштувань, при цьому під нею є ряд маленьких фізичних клавіш. Центральні повітроводи переїхали вгору і виконані у вигляді вузької щілини над дисплеєм, напрямок обдування тепер задається через екран, вручну цього не зробити. Поверхом вище розташований секундомір – єдиний прилад зі справжньою, а не намальованою стрілкою.

Накритий козирком вигнутий приладовий екран – 14,25-дюймовий, він може бути доповнений 87-дюймовим проекційним екраном на лобовому склі. Для переднього пасажира як опція доступний власний розважальний “телевізор” діагоналлю 14,9 дюйма.

У стелю Cayenne Electric буде вмонтовано найбільшу в історії Porsche прозору секцію зі зсувним люком, причому ступінь її прозорості можна буде регулювати. Задні крісла будуть оснащені електроприводом регулювань. Нова система клімат-контролю грітиме не тільки повітря, кермо та крісла, але й інші поверхні, з якими часто контактують руки – підлокітники та дверні карти.