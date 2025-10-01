Укр
Опубліковано перше фото салону електричного Porsche Cayenne

Porsche готується до прем’єри кросовера Cayenne нового покоління, який буде повністю електричним. Сьогодні показали інтер’єр цього кросоверу.
Прем’єра Cayenne Electric відбудеться до кінця поточного року, пише avtomir.ua. Цей кросовер не замінить нинішній Cayenne третього покоління з традиційними двигунами, що випускається з 2017 року, а буде його альтернативою. Оскільки компанія Porsche ще торік усвідомила, що на одних електричках далеко не поїдеш, два технічно не пов’язані один з одним покоління Cayenne будуть вироблятися паралельно як мінімум до 2030 року.

Cayenne Electric побудований на модульній платформі PPE (Premium Platform Electric) з 800-вольтовою архітектурою, першою цю платформу отримав представлений на початку минулого року електричний Porsche Macan. Про техніку подробиць поки немає, відомо лише, що топверсії Cayenne Electric матимуть потужність близько 1000 к.с. і зможуть з легкістю буксирувати причіп масою 3,5 т. Гідну маневровість важкому кросоверу забезпечить активна електрогідравлічна підвіска.

Сенсорні екрани в автомобілях давно набили оскому, але Porsche поки ніяк не може вгамуватися і продовжує засовувати їх у салони своїх новинок. Cayenne Electric «хизується» центральним зламаним мультимедійно-налаштувальним дисплеєм (Flow Display), розміри якого поки не вказані. Нижня частина цього дисплея використовується переважно для налаштувань, при цьому під нею є ряд маленьких фізичних клавіш. Центральні повітроводи переїхали вгору і виконані у вигляді вузької щілини над дисплеєм, напрямок обдування тепер задається через екран, вручну цього не зробити. Поверхом вище розташований секундомір – єдиний прилад зі справжньою, а не намальованою стрілкою.

Накритий козирком вигнутий приладовий екран – 14,25-дюймовий, він може бути доповнений 87-дюймовим проекційним екраном на лобовому склі. Для переднього пасажира як опція доступний власний розважальний “телевізор” діагоналлю 14,9 дюйма.

У стелю Cayenne Electric буде вмонтовано найбільшу в історії Porsche прозору секцію зі зсувним люком, причому ступінь її прозорості можна буде регулювати. Задні крісла будуть оснащені електроприводом регулювань. Нова система клімат-контролю грітиме не тільки повітря, кермо та крісла, але й інші поверхні, з якими часто контактують руки – підлокітники та дверні карти.

