Опубликовано первое фото салона электрического Porsche Cayenne

Премьера Cayenne Electric состоится до конца текущего года, пишет avtomir.ua. Этот кроссовер не заменит нынешний Cayenne третьего поколения с традиционными двигателями, выпускаемый с 2017 года, а будет его альтернативой. Поскольку компания Porsche ещё в прошлом году осознала, что на одних электричках далеко не уедешь, два технически не связанных друг с другом поколения Cayenne будут производиться параллельно как минимум до 2030 года.

Читайте также: Porsche 911 Turbo S Cabriolet на 66 700 долларов дороже своего предшественника

Cayenne Electric построен на модульной платформе PPE (Premium Platform Electric) с 800-вольтовой архитектурой, первой эту платформу получил представленный в начале прошлого года электрический Porsche Macan. О технике подробностей пока нет, известно лишь, что топ-версии Cayenne Electric будут иметь мощность около 1000 л.с. и смогут с легкостью буксировать прицеп массой 3,5 т. Достойную маневренность тяжелому кроссоверу обеспечит активная электрогидравлическая подвеска.

Сенсорные экраны в автомобилях давно набили оскомину, но Porsche пока никак не может угомониться и продолжает засовывать их в салоны своих новинок. Cayenne Electric "щеголяет" центральным сломанным мультимедийно-настроечным дисплеем (Flow Display), размеры которого пока не указаны. Нижняя часть этого дисплея используется преимущественно для настроек, при этом под ней есть ряд маленьких физических клавиш. Центральные воздуховоды переехали вверх и выполнены в виде узкой щели над дисплеем, направление обдува теперь задается через экран, вручную этого не сделать. Этажом выше расположен секундомер – единственный прибор с настоящей, а не нарисованной стрелкой.

Накрытый козырьком изогнутый приборный экран – 14,25-дюймовый, он может быть дополнен 87-дюймовым проекционным экраном на лобовом стекле. Для переднего пассажира в качестве опции доступен собственный развлекательный “телевизор” диагональю 14,9 дюйма.

В потолок Cayenne Electric будет вмонтирована самая большая в истории Porsche прозрачная секция со сдвижным люком, причем степень ее прозрачности можно будет регулировать. Задние кресла будут оснащены электроприводом регулировок. Новая система климат-контроля будет греть не только воздух, руль и кресла, но и другие поверхности, с которыми часто контактируют руки – подлокотники и дверные карты.